PSG - Mercato : Mbappé très remonté, tension entre al-Khelaïfi et Campos

La date fatidique du 31 juillet est passée. Comme attendu, Kylian Mbappé a fait le choix de ne pas activer la clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025 au PSG. Et il a désormais droit à une prime de fidélité de 40 M€, ce qui ne manque pas de sel puisqu'il a de grandes chances de partir d'ici la fin du mercato. Mais si l'on en croit L'Equipe, l'attaquant fera tout pour percevoir ce gros chèque. Le quotidien sportif explique en effet qu'il "ne cache plus son agacement en privé" et "qu'il ne compte faire aucun cadeau financier au club". Ambiance...

Pour ajouter à ce contexte très tendu au PSG, L'Equipe explique que Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ne sont pas d'accord concernant le profil du futur attaquant. Le président qatari a entamé lui-même les négociations avec Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort. Et ce alors que son responsable du recrutement pousser pour faire venir son compatriote Gonçalo Ramos (Benfica). La hiérarchie devrait être respectée puisque le dossier Kolo Muani est en pole position. Et serait indépendant de l'avenir de Kylian Mbappé, selon le quotidien sportif...

No late twists in Kylian Mbappé saga — deadline of July 31 is over and Mbappé can’t activate the option to extend his PSG contract until June 2025. ⚠️



The contract officially expires in June 2024 now.



PSG keep thinking he agreed with Real Madrid — but Kylian remains for sale. pic.twitter.com/5KjaNhhX6C