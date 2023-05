PSG – Mercato : Naples fait une annonce pour Osimhen, Campos prend du retard sur Kolo Muani

Au lendemain du titre de champion du Napoli, le président Aurelio de Laurentiis a fait une annonce en forme de profession de foi sur son buteur Victor Osimhen, notamment courtisé par le PSG et Chelsea. « Je ne vendrais pas Osimhen cet été. Hors de question », a promis le truculent dirigeant italien à la Rai 1 alors que certaines rumeurs laissaient entendre que la porte pourrait s'ouvrir contre un chèque de 150 M€.

