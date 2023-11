PSG - Mercato : un autre rival de Paris que le Barça et Manchester City a tenté Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En vacances en club, Lionel Messi n’en finit plus de se faire remarquer en sélection nationale. Hier, c’est Jérôme Rothen qui lui est tombé dessus suite à sa prise de bec avec Rodrygo lors de la victoire de l’Argentine contre le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi (1-0). Aujourd’hui, on en apprend plus sur les coulisses de son départ du PSG l’été dernier. Avant de signer en faveur de l’Inter Miami, « La Pulga » aurait pu s’engager à l’AC Milan.

Le Milan voulait signer Messi

« Pendant dix jours, nous avons essayé de faire venir Lionel Messi à Milan, mais nous avons ensuite réalisé que c’était impossible, a révélé Paolo Maldini dans des propos rapportés par Sportmediaset. Maintenant, il est trop tard pour nous, mais un joueur comme Messi est un spectacle pour tout le monde, quand j’ai lu qu’il pourrait aller à l’Inter, j’ai eu peur. »

