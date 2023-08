PSG, Real Madrid - Mercato : après Rothen, Luis Fernandez confirme pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le feuilleton de l'été entre Kylian Mbappé et le PSG continue de faire parler. Alors que la fermeture du marché des transferts se rapproche à grands pas, l'ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du PSG, Luis Fernandez pense que la situation va s'arranger entre Kylian Mbappé et le PSG.

Mbappé et le PSG trouveront un accord

Interrogé par AS, Luis Fernandez déclare : « C'est qu'il a un contrat... C'est la première chose à retenir. Je pense donc que cela va continuer, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver. Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid pour pouvoir terminer sa dernière année à Paris et ensuite repartir. Il lui sera difficile de le faire en tant qu'agent libre car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l'ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Vous devez défendre le vôtre. Un club, ce n'est pas seulement payer. Je pense qu'ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ ». Si cela s'avère être le cas, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain, tout en assurant au PSG de toucher une indemnité de transfert. Cependant, les fausses promesses se seraient multipliées dans ce dossier et un accord entre les deux camps pourrait donner lieu à une nouvelle trahison.

