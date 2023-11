PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé s'exprime de nouveau sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après l'avoir fait ce vendredi en conférence de presse avant le match contre Gibraltar, Kylian Mbappé a de nouveau évoqué son avenir lors d'un entretien accordé à l'émission Téléfoot sur TF1. L'attaquant du Paris Saint-Germain a tenu le même discours qu'il y a deux jours en conférence de presse.

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler"

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J'ai vraiment envie qu'on parle de l'équipe nationale, on a des très bons résultats. J'ai envie qu'on parle plutôt de ça, plutôt que de moi sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça", a confié le Bondynois, qui, on le rappelle, arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain et est toujours ardemment courtisé par le Real Madrid.

