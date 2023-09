PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé va enfin parler

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis samedi dernier à minuit, date et heure à laquelle le mercato estival 2023 s'est clôturé, le feuilleton de l'avenir immédiat de Kylian Mbappé est officiellement terminé. Le champion du monde 2018 n'a pas rejoint le Real Madrid cet été et va rester une saison de plus au Paris Saint-Germain.

Mbappé présent ce mercredi en conférence de presse ?

Mais alors qu'une prise de parole de Kylian Mbappé était attendue après le choc face au RC Lens, le 26 août dernier, l'ancien Monégasque n'avait finalement pas parlé. Mais selon RMC Sport, le meilleur buteur de l'histoire du PSG pourrait être présent ce mercredi en conférence de presse, à la veille du match amical entre l'équipe de France et l'Irlande. Si cela se confirme, nul doute que Kylian Mbappé devrait être questionné par les journalistes sur son avenir.

🔴🔵 Primes, "discussions positives"… que cachent les négociations pour la réintégration de Mbappé ?https://t.co/xVzfIgJfP8 pic.twitter.com/y8uMOlkO4I — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2023

