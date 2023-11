PSG - Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé, le Real Madrid pose ses conditions !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La semaine dernière, la Cadena Ser révélait que le Real Madrid ne souhaitait plus recruter Kylian Mbappé. Une information que dément RMC en ce début de semaine. Selon le média, le club merengue "reste sur ses gardes depuis l'échec de 2022", et "il attend que la star française fasse le premier pas".

Haaland en plan B

Florentino Pérez, courtisan de longue date, reste intéressé mais "il ne voudrait apparaître de nouveau comme le "dindon de la farce" si le capitaine des Bleus décidait finalement de prolonger avec le PSG". Pérez considère donc que ce n'est pas à lui de relancer Mbappé, mais à l'attaquant français de revenir vers le Real s'il le veut. Et ce alors que "de plus en plus de gens au sein du club préfèrent aujourd'hui la piste Erling Haaland, qui bénéficierait d’une clause de départ "spéciale Real Madrid" l’été prochain dans son contrat avec Manchester City". A suivre, évidemment...

