PSG, Real Madrid - Mercato : Rothen vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG cet été ? C’est la grande question que l’Europe du football se pose depuis plusieurs semaines après que celui-ci ait clamé son intention de ne pas prolonger un contrat courant jusqu’en juin 2024. Interrogé au sujet de l’avenir de ce même Mbappé, qui semble aujourd’hui plus proche de ses dirigeants qu’il y a encore quelques jours, Jérôme Rothen a été clair hier soir au micro de RMC Sport : il le voit rester au PSG cet été !



« Le feuilleton Mbappé est terminé »

« Le feuilleton Mbappé est terminé, il est derrière et c’est tant mieux, a clamé haut et fort l’ancien milieu de terrain du PSG. On sent que l’effectif lui correspond un peu plus. Je suis persuadé que l’entraîneur est monté au créneau et a mis son grain de sel pour dire que la place de Mbappé est au PSG. »

🎙@RothenJerome : "Le feuilleton Mbappé est terminé !"



Pour lui, Kylian Mbappé va rester au PSG cet été et Luis Enrique ne serait pas étranger à ce revirement de situation. pic.twitter.com/swJqfywwzj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 21, 2023

