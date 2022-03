Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La grosse info : Clauss appelé en équipe de France !

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales face à la Côte d’Ivoire, le 25 mars à Marseille, puis l’Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Lille. Pour la première fois de sa carrière, le piston droit du RC Lens, Jonathan Clauss, a été appelé chez les Bleus.

Mais aussi...

Lionel Messi Credit Photo - Icon Sport

Le dossier de la vente du club, qui est au point mort, présente de nombreuses zones d'ombre.On en vient même à se demander s'il existe réellement...

