RC Lens, Équipe de France : le petit tacle de Samba à Deschamps

Lors de la victoire ce vendredi de l'équipe de France face à Gibraltar (3-0), comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Brice Samba a honoré sa première sélection avec les Bleus.

"Enfin je suis international français !"

Pour la chaîne L'Équipe, le gardien du RC Lens a réagi après avoir fait ses débuts avec l'équipe de France, ne cachant pas qu'il commençait à s'impatienter. "Je ressens beaucoup de joie, de fierté. Enfin je suis international français et c’est bien ! Pour ceux qui ont regardé le match ce (vendredi) soir, et qui me connaissent réellement, je pense qu’il y a eu quelques larmes qui ont coulé. Quand on connait mon parcours, c’est beau. Ça veut dire qu’avec la foi, tout est possible. J’ai hâte d’appeler mes enfants, ma femme, mes parents pour partager ce moment-là."

💬 La réaction de Brice Samba après sa première sélection avec les Bleus#GIBFRA pic.twitter.com/XGkDogRjIN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 16, 2023

Pour résumer Après avoir connu ce vendredi sa première sélection avec l'équipe de France face à Gibraltar (3-à), le gardien du RC Lens, Brice Samba, n'a pas caché qu'il commençait à s'impatienter.

