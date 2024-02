RC Lens - Reims : après Haise, le vestiaire des Sang et Or explose contre l’arbitrage !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Benoît Millot a déclenché l’incompréhension du RC Lens. On joue la 52e minute. Joseph Okumu n’a pas maîtrisé son tacle sur Przemyslaw Frankowski, touché par les crampons du Kényan sur son tibia droit. « Sur le moment, je ne vois pas un gros tacle », raconte Adrien Thomasson. M.Millot sort un avertissement. Le VAR l’interpelle. « Frankie est au sol et je discute avec lui, poursuit Thomasson. Dans son esprit comme le mien, l’arbitre va transformer sa décision en carton rouge. Comme il ne le fait pas, on se dit qu’il doit avoir ses raisons. »

Leca s’inquiète

« Moi non plus, je ne comprends pas, ajoute l’international polonais. C’était dangereux. C’est étrange, mais j’accepte son choix. » À la fin du match, la décision avait pourtant du mal à passer. « J’arrive dans les vestiaires et revois les images, poursuit Thomasson. C’est difficile à encaisser. Pour moi, c’était une décision simple. Si le VAR appelle, c’est qu’il estime que ça vaut plus qu’un jaune. Moi, j’ai déjà été expulsé parce que j’ai marché sur le pied d’un joueur. Il n’y a pas de cohérence d’un match à l’autre. »

Dans le couloir qui mène aux vestiaires, même Yunis Abdelhamid, le capitaine rémois, convenait que son équipe s’en était bien sortie sur cette action. « C’est un vrai fait de jeu, observe Florian Sotoca. On ne sait pas si après cette expulsion, le match n’aurait pas eu une tout autre physionomie. » Jean-Louis Leca s’inquiète : « J’espère qu’on n’attend pas qu’il y ait des jambes cassées pour envoyer le carton rouge. On nous parle d’intégrité (physique). On se sert du VAR quand on en a envie ? » « C’est douloureux mais ça va, rassurait malgré tout Frankowski, ça sera bon je pense pour jeudi (Fribourg-Lens, barrages retour de C3). »

