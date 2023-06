RC Lens - Mercato : accord trouvé pour le remplaçant de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En attendant qu'al-Nassr se décide entre Seko Fofana et Marcelo Brozovic, le RC Lens a recruté le potentiel remplaçant de son capitaine. Ou son futur coéquipier. Un accord a en tout cas été trouvé avec le FC Bâle pour le transfert d'Andy Diouf. Selon L'Equipe, les Sang et Or vont verser une indemnité de 15 M€ au club suisse, qui a levé l'option d'achat de l'ancien Rennais pour trois fois moins il y a un mois...

Une saison 2022-23 épatante en Suisse

Il s'agit d'un joli coup pour les Sang et Or car Diouf a épaté avec le club préféré de Roger Federer lors de la saison qui vient de se terminer. Son talent n'est pas passé inaperçu lors de la magnifique campagne européenne des Bleu et Rouge, qui sont arrivés jusqu'en demi-finales de l'Europa League Conférence (élimination face à la Fiorentina). S'il n'a pas (encore) la qualité de finition de Fofana, Diouf a la même capacité à percuter et la même activité, ce qui est très prometteur.

Les résultats du Racing Club de Lens en 2022-23

