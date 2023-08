RC Lens - Mercato : Arsenal fixe un tarif dingue pour Balogun

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lancé dans une course contre la montre pour dénicher le successeur de Loïs Openda, le RC Lens explore de nombreuses pistes. Dont celle menant à Folarin Balogun. L'attaquant américain d'Arsenal a marqué à 21 reprises la saison passée avec le Stade de Reims, où il était prêté. Il est jeune (22 ans), rapide, explosif, adroit et surtout déterminé à aller dans un club où on lui ferait confiance. Le RC Lens cochait toutes les cases. Sauf une, la plus importante : la capacité à payer l'indemnité attendue par Arsenal.

Arsenal a fixé le tarif à 58 M€ !

Car le directeur sportif des Gunners, Edu, s'est montré très clair avec les dirigeants de l'Inter Milan, qui lorgnaient également Balogun : c'est 50 M£ ou rien. Au taux de change actuel, ça fait environ 58 M€ ! Une somme énorme que les Sang et Or ne sont évidemment pas prêts à payer, même après avoir bien vendu Openda pour plus de 40 M€ à Leipzig. Deux options pour le Racing désormais : soit explorer d'autres pistes (Batshuayi ?), soit attendre la fin du mercato en espérant qu'Arsenal n'aura pas vendu son attaquant d'ici là et sera prêt à le céder en prêt ou à revoir ses attentes financières...

