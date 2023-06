PSG, FC Barcelone : Lionel Messi se prend un ultime troll d'un club de Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Pour terminer la saison, l’Argentine a deux matchs amicaux à disputer. Le premier se faisait ce jeudi face à l’Australie et les Champions du Monde en titre se sont imposés sur le score de 2 à 0. Un succès lancé très rapidement par Lionel Messi qui a ouvert le score au bout de 1 minute et 19 secondes.

Quand Strasbourg rigole du but le plus rapide de Messi...

Un petit record pour la Pulga car c’est le but le plus rapide de sa carrière chez les professionnels. Une statistique qui n’impressionne pas le RC Strasbourg qui s’est dépêché de dégainer Twitter. Le CM des Alsaciens a publié des photos des trois buts d'Habib Diallo (RCSA) inscrits en moins de 40 secondes cette saison ainsi qu'une photo du tik-tokeur italien Khaby Lame pour étayer sa démonstration… Un petit chambrage “made in Ligue 1“ en forme d'adieu. Le respect est définitivement mort...