Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

La grosse info : Haaland, un coup à City, l'autre au Real Madrid !

L'avenir d'Erling Haaland est devenu le sujet principal des passionnés de transfert. Il ne resterait plus que deux clubs en course pour l'attaquant norvégien, Manchester City, qui aurait fait une meilleure offre financière, et le Real Madrid, qui aurait ses faveurs.

Mais aussi...

La faillite guette les Girondins, Strasbourg prépare l'après-Ajorque, Monaco conforte Clement

ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OL, OM : bonne nouvelle pour les finances de L1 dès avril !

RC Lens : revirement de situation pour Seko Fofana !

​LOSC, OM, OL : nouveau coup de théâtre pour Luis Campos !

LOSC : Ben Arfa remis à sa place par Gourvennec après l’ASSE ?

OM, LOSC, ASSE : Rudi Garcia arrondit les angles avec l’OL et se prépare à un retour en L1

Manchester United : Griezmann a donné une leçon à Cristiano Ronaldo, Messi le hante encore !

FC Barcelone, OM - Mercato : l’OL relance Samuel Umtiti !

L'avenir de Haaland fait parler L'attaquant du Borussia Dortmund hésite entre Manchester City et le Real Madrid. Les Anglais auraient fait la meilleure offre financière et lui proposeraient de travailler sous les ordres de Pep Guardiola. Mais les Merengue ont un projet sportif plus fort.

Raphaël Nouet

Rédacteur