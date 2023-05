PSG, Real Madrid : Neymar, Mbappé... Vinicius n'est pas seul après le scandale raciste

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vinicius Junior est au centre d’un nouveau scandale. Alors que le match de Liga entre Valence et le Real Madrid a donné lieu hier à de nouvelles et déplorables insultes racistes du public à l'encontre du Brésilien, Carlo Ancelotti a pointé un « problème » de racisme dans le football espagnol. Si Vinicius s’est répandu sur son compte Instagram en des termes crus, d'autres acteurs du monde du football ont également réagi dans la soirée.

« Tu n'es pas seul »

Neymar a ainsi assuré être aux côtés de son jeune compatriote via un message publié dans sa story Instagram, tout comme le président de la fédération brésilienne (CBF), qui s'est fendu d'un communiqué pour soutenir l'attaquant madrilène. En plus de Neymar, Kylian Mbappé y est également allé de son message après la victoire du PSG à Auxerre (2-1). « Tu n'es pas seul, a écrit le Français, lui aussi dans sa story Instagram. Nous sommes avec toi et te soutenons. »

"TO CONTIGO"! 🤝🇧🇷 Neymar também mostrou apoio ao Vini Jr após os ataques racistas em #LaLiga! pic.twitter.com/LornuvjnQ9 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 21, 2023

Pour résumer Par des messages bien ciblés, les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé ont apporté leur soutien à Vinicius Junior au lendemain du scandale sur fond de racisme ayant frappé l’attaquant brésilien du Real Madrid à Valence (0-1).

Bastien Aubert

Rédacteur