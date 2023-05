Real Madrid : Vinicius dérape et insulte ouvertement l'Espagne !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est sans doute un post qui fera date dans l'histoire de Vinicius Jr au Real Madrid. Sans doute aussi qu'il le regrettera à froid mais, quelques heures après son exclusion sur la pelouse de Valence, dans un match où il a encore été victime du racisme d'un supporter qui l'a traité de « singe », le Brésilien a pris son téléphone et pianoté un message sur Instagram... Poussant ses critiques sur la Liga à l'Espagne dans son ensemble.

« Au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes »

« Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est la norme en Liga. La compétition le considère normal, la Fédération aussi, et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui était autrefois celui de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est aujourd'hui celui des racistes. Un pays magnifique, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté de projeter une image raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, en raison de ce qui se passe chaque semaine, je ne peux pas le défendre. Je suis d'accord. Mais je suis fort et je continuerai à lutter contre les racistes, même loin d'ici. »

Si on peut comprendre et excuser le désarroi de Vinicius Jr, on devine que ce dérapage verbal servira ses détracteurs et lui feront passer des semaines compliquées dans tous les stades de Liga...

