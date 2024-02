Real Madrid : Ancelotti félicite deux autres joueurs que Brahim Diaz après Leipzig

La victoire du Real Madrid sur le RB Leipzig (1-0) a été entachée par une polémique arbitrale qui fait la joie des médias espagnols en ce mercredi 14 février. Mais c'est sur le joli but de Brahim Diaz que Carlo Ancelotti a préféré s'attarder après la rencontre, en soulignant les gros progrès du joueur depuis son retour de l'AC Milan où il avait été prêté l'an dernier.

L'Italien a aussi souligné le gros match d'Andriy Lunin dans les cages. "Il a été excellent. C'est son meilleur match depuis que je le connais, c'est sûr." Et il a aussi félicité Aurélien Tchouaméni, aligné en défense centrale. "J'avais dit à Aurélien que j'avais besoin de lui à ce poste pour dépanner, mais maintenant je vais devoir trouver une autre excuse pour l'aligner en défense car il est vraiment bon dans ce rôle", a souri Ancelotti.

