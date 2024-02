Real Madrid : Ancelotti sous le charme de sa nouvelle star

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La victoire du Real Madrid sur le RB Leipzig (1-0) a été entachée par une polémique arbitrale qui fait la joie des médias espagnols en ce mercredi 14 février. Mais c'est sur le joli but de Brahim Diaz que Carlo Ancelotti a préféré s'attarder après la rencontre, en soulignant les gros progrès du joueur depuis son retour de l'AC Milan où il avait été prêté l'an dernier.

"Il a marqué un but spectaculaire, incroyable"

"A son retour de Milan, je l'ai vu plus puissant, plus fort, avec plus de caractère et de personnalité. A chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a toujours apporté à l'équipe. Il a marqué un but spectaculaire, incroyable", a glissé l'Italien, sous le charme.

Ancelotti elogia a Brahim en rueda de prensa.



💬 "A la vuelta de Milán le he visto más potente, más fuerte, con más carácter y personalidad. Cuando ha tenido la oportunidad, siempre ha aportado. Ha marcado un gol espectacular e increíble". pic.twitter.com/KR3Mn0oowY — Relevo (@relevo) February 13, 2024

