Real Madrid : un Ballon d'Or voit en Mbappé un futur patron

Même s'il reste encore des détails à régler concernant un futur contrat, Kylian Mbappé devrait bien être un joueur du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vu comme les choses se passent avec le PSG, une énième volte-face sous forme d'une prolongation semble totalement exclue. Pour le Néerlandais Ruud Gullit, Ballon d'Or 1987, le natif de Bondy devrait immédiatement devenir un taulier des Merengue, notamment en raison de son expérience chez les Bleus.

"Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron"

"Le Real Madrid est le plus grand club du monde, a rappelé l'ancien attaquant à AS. Si Madrid vous appelle, vous dites oui la plupart du temps, vous ne dites pas non. Il a déjà beaucoup gagné avec le PSG, mais il veut la Ligue des champions et il pense peut-être que ça n’arrivera pas au PSG. Moi, je pense toujours qu’il peut y arriver. Paris est une bonne équipe, mais il est là depuis longtemps et il voudra changer. Quand Mbappé arrivera, ce sera le patron. Il sera le plus haut dans la hiérarchie. N’oublions pas qu’il a déjà gagné une Coupe du monde, aussi jeune soit-il. Et dans une autre finale de Coupe du monde, il a aussi marqué trois buts..."

