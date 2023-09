Real Madrid : un Bleu est complètement fan de Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Hier en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dit tout le bien qu'il pensait de Jude Bellingham, à qui il prédit plusieurs Ballons d'Or. Ce dimanche, c'est au tour d'Eduardo Camavinga de se lancer dans un panégyrique à l'égard de son coéquipier anglais. Dans Téléfoot, le Tricolore a révélé en quoi l'ancien du Borussia Dortmund l'impressionnait.

"Tout ce qu'il a maintenant, il le mérite"

"J'aime beaucoup Jude. Tout ce qu'il a maintenant, il le mérite, c'est un très gros bosseur. Ce qui me surprend le plus, c'est la fréquence à laquelle il parvient à entrer dans la surface et à marquer autant de buts." Cinq en quatre journées de Liga, en attendant le match de ce soir contre la Real Sociedad. Plus une passe décisive. Plus une autre réalisation, mardi soir, lors du très attendu Ecosse-Angleterre (1-3) comptant pour le 150e anniversaire du premier match international de l'histoire. Pas de doute, Bellingham a franchi un cap depuis cet été et son arrivée à Madrid !

