Real Madrid - Mercato : l'agent de Camavinga met les choses au clair sur son avenir

Il n'y aurait au fond qu'une seule incertitude au sujet d'Eduardo Camavinga. A savoir le poste auquel Carlo Ancelotti le place, arrière gauche ou milieu de terrain. Car au sujet du mercato, et si l'on en croit les propos de l'agent de l'ancien Rennais, il n'y a déjà plus de débat. Non, Camavinga ne va pas quitter l'Espagne dans les prochains mois. Bien au contraire.

"Il est l'avenir du Real Madrid"

Jonathan Barnett a été très clair dans des propos accordés à Goal. "Les rumeurs sur un transfert à Arsenal ? C'était de la foutaise, impossible que cela se soit produit. Eduardo n'a jamais pensé à jouer pour une autre équipe et le Real ne le laisserait pas partir. Il est l'avenir du Real Madrid."

Clair, non ?