Real Madrid - Mercato : les Merengue ciblés par des plaintes du PSG et du FC Barcelone à cause de Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'arrivée de Kylian Mbappé va coûter cher au Real Madrid, c'est une certitude. Que ce soit cet été car il faudra verser une grosse indemnité au PSG, ou en 2024 car le joueur attend une prime à la signature conséquente. Et on ne parle même pas de son salaire. Mais il n'y a pas qu'au niveau financier que les Merengue pourraient prendre cher en cas d'arrivée du natif de Bondy...

Un accord illégal entre le Real et Mbappé pour 2024

Selon le quotidien anglais The Telegraph, le PSG et le FC Barcelone envisageraient de porter plainte contre la Maison Blanche ! Dans le cas des Parisiens, ce serait devant la FIFA pour dénoncer l'accord entre le joueur et le Real pour une arrivée en 2024. Un accord illégal (s'il existe réellement...) car les négociations ne pourront démarrer qu'au 1er janvier prochain, à six mois de la fin de son contrat. Quant au Barça, il demanderait à l'UEFA d'enquêter sur le respect des règles du fairplay financier en cas d'arrivée de l'attaquant à Madrid cet été. En bref, qu'il arrive en 2023 ou en 2024, Mbappé devrait coûter une plainte au Real Madrid !

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

La pilule a du mal à passer au PSG... https://t.co/BfpsC4i68D — Foot Mercato (@footmercato) August 1, 2023

Podcast Men's Up Life