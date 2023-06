Real Madrid - Mercato : nouvelles révélations sur l'avenir de Benzema

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Hier soir, les médias espagnols, et notamment ceux pro-Real Madrid, se sont enflammés après que Karim Benzema a déclaré lors du gala organisé par Marca que les rumeurs concernant son départ venaient d'internet et qu'internet n'est pas la réalité. Fin du débat pour le capitaine merengue de 35 ans, qui possède une offre de prolongation d'un an de la part de la Maison Blanche ? Pas du tout ! L'Equipe comme Le Parisien assurent que le Nueve n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir et que l'offre saoudienne (200 M€ sur deux ans) le fait vraiment réfléchir.

Il voudrait raccrocher au Real Madrid

L'émission espagnole El Chiringuito a évidemment abordé ce sujet pendant la nuit et le journaliste Edu Aguirre, très proche des dirigeants du Real, a fait plusieurs révélations. Notamment que le plan de Benzema, il y a encore quelques jours, était de raccrocher les crampons au Real Madrid avant d'aller vivre en Arabie Saoudite. Et que jamais il ne se servirait de l'intérêt d'un autre club pour réclamer une augmentation ou une prolongation. Trop attaché à son club, le Lyonnais. Pour Aguirre, Benzema n'aurait rien changé à ses plans et serait donc sur le point de prolonger d'un an. Même si, comme le précise L'Equipe, cela fait déjà quelque temps que cette offre pour une saison supplémentaire est sur la table et que l'attaquant ne l'a toujours pas signée...

Pour résumer A 35 ans, Karim Benzema pourrait prolonger d'un an au Real Madrid, même si l'Arabie Saoudite est prête à lui verser 200 M€ pour un contrat de deux saisons. Mais le Français n'a pas encore définitivement tranché pour son avenir.

