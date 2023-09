Real Madrid - Mercato : Mbappé et Haaland ont un nouveau concurrent pour le n°9 merengue

Le feuilleton Kylian Mbappé a encore animé l'été et si la star du PSG n'a pas rejoint le Real Madrid, sa prolongation à Paris se fait toujours attendre. L'ancien monégasque est dans les petits papiers du Real, où le nom d'Erling Haaland est régulièrement évoqué aussi, à un degré moindre.

Mais il y a quelques jours, Fabrizio Romano a lancé une bombe en révélant que le Real était sur un autre buteur que le Français et le Norvégien, et selon le journaliste turc Ekrem Konur, cet attaquant n'est autre que Julian Alvarez, le champion du monde argentin. A 23 ans, Alvarez (Manchester City) serait donc le joueur dont parlait Romano. Ce qui reste évidemment à confirmer...

🚨Real Madrid are interested in signing 23-year-old Argentina striker Julian Alvarez from Manchester City.

