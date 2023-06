ASSE : Nkounkou brille avec les Bleuets, première mitigée pour Fofana avec les A

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Niels Nkounkou a porté haut les couleurs d el’ASSE hier contre le Mexique. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, le piston des Verts a joué 70 minutes de haut niveau pour permettre aux Bleuets de s’imposer en amical (1-0). Avec une petite récompense en vue la semaine prochaine ? « Soixante-dix minutes convaincantes pour Nkounkou dans une défense à quatre face au Mexique. Préféré à Larouci - qui l’a remplacé -, le joueur de l’ASSE a de grandes chances de démarrer face à l’Italie jeudi prochain pour l’entrée en lice de la France dans l’Euro Espoirs », avance le journaliste du Progrès Romain Colange sur Twitter.

Fofana a réalisé un rêve de gosse

De son côté, Wesley Fofana n’a pas eu la même réussite avec les A à Gibraltar (2-0). Titulaire et noté 4 dans L'Équipe, l’ancien défenseur central de l’ASSE occupait un poste plutôt axial qui l'a contraint à disputer quelques duels et à protéger la profondeur. Dans ce registre, il a parfois été pris à défaut. Il a aussi perdu quelques duels et mal jugé une trajectoire dans le temps additionnel. Courtisé par la Côte d'Ivoire, cette première ne permettra plus à Fofana d'enfiler le maillot de la sélection africaine. Mais elle a déclenché chez lui « de la fierté, de l'honneur, ce n'est pas donné à tout le monde », reconnaissait-il sur la chaîne L’Équipe. « C'est un rêve de gosse qui se réalise. Je l'ai appris ce matin (vendredi) à 11h. Le coach est venu dans ma chambre me prévenir. Je n'ai pas eu plus ou moins de pression. J'ai pris ça comme une chance. »

Pour résumer Si Niels Nkounkou a brillé de mille feux sous le maillot de l’équipe de France Espoirs, vendredi, en amical contre le Mexique au stade des Alpes (1-0). Wesley Fofana n’a pas eu la même réussite avec les A de Didier Deschamps.

