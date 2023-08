Equipe de France : le remplaçant de Ripoll est choisi, coup dur pour Zidane !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Depuis l'éviction annoncée de Sylvain Ripoll le 31 juillet dernier, la FFF recherche un nouveau sélectionneur pour l'Equipe de France espoirs. Quelques noms bien connus de la Ligue 1, comme Julien Stéphan et Jocelyn Gourvennec, sont évoqués mais une surprise pourrait avoir lieu. Selon Mohamed Toubache-Ter, un certain Thierry Henry disposerait aujourd'hui des faveurs de la Fédération et du Ministère des Sports. Le champion du monde 1998 aurait échangé lundi avec Marc Keller (membre du Comex de la FFF) et Hubert Fournier (DTN) au sujet du poste. En option numéro 2, la FFF opterait pour Gourvennec qui "a fait la meilleure impression lors des auditions/visio", explique l'insider.

Un coup dur pour Zidane ?

Insistant sur la piste Henry, Toubache-Ter va plus loin et souligne que cette éventualité nuirait à Zinedine Zidane, toujours cité pour remplacer Didier Deschamps sur le banc de la sélection A. "Si Henry marche fort avec les Espoirs, aucune chance de voir Zidane succéder à Didier Deschamps.", note-il en mettant en avant le raison "politique" du choix de la FFF. Sur le plan sportif, le temps commence à presser pour nommer un entraîneur, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris.

Visio Keller-Fournier avec Thierry Henry a eu lieu, Lundi… pr le poste de Sélectionneur France Espoirs !!



La Ministre des Sports pousse très fort pr que ce dossier aboutisse.

Henry doit se délester de ses nombreux contrats publicitaires & tv. #FranceEspoirs — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 10, 2023

Ce dossier est politique !!



Et si vouloir mettre Henry n’est pas une façon de tuer Zidane… pr la succession de Deschamps.



Si Henry marche fort avec les Espoirs, aucune chance de voir Zidane succéder à Didier Deschamps.



Tout est politique !! #FranceEspoirs — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 10, 2023

