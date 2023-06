Équipe de France : Mbappé prêt à sortir Varane et Lloris de leur retraite internationale ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’équipe de France a une vraie chance de médaille aux Jeux Olympiques 2024. Le tout est de savoir si la meilleure équipe des Bleus pourra être mise sur pied à Paris. On sait déjà que Kylian Mbappé fait des JO un objectif de carrière et fera tout son possible pour convaincre le PSG ou son futur club d’y participer. Il pourrait ne pas être le seul champion du monde 2018 à faire partie de l’aventure.

Griezmann aussi tenté ?

Selon L’Équipe, deux noms de jeunes retraités reviennent dans les discussions pour occuper les trois places hors limite d’âge : Hugo Lloris et Raphaël Varane. « Le recordman de sélections a envie, il ne forcera rien mais se tiendra prêt s’il faut un gardien, tandis que Raphaël Varane est une option crédible, peut-on lire dans le quotidien sportif. Antoine Griezmann représente aussi une possibilité, mais il jouera déjà l’Euro 2024, comme Kylian Mbappé, et sera soumis au bon vouloir de son club. » En attendant d'en savoir plus, le sélectionneur Sylvain Ripoll devrait établir une pré-liste élargie d’une centaine de noms en février avant de la réduire à 50 en mai 2024.

La une du journal L'Équipe du jeudi 15 juin pic.twitter.com/xYDOVIPk1e — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer La perspective de disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de France pourrait plaire à de jeunes retraités. Selon L'Équipe, Hugi Lloris et RaphaPel Varane pourraient être tentés de sortir de leur réserve pour l'événement.

Bastien Aubert

Rédacteur