Equipe de France, Real Madrid : Camavinga blessé, la FIFA va le payer cher !

Touché à l’entraînement avec l’équipe de France mercredi, Eduardo Camavinga (20 ans) va manquer cinq à six semaines de compétition avec le Real Madrid. Victime d’une entorse au genou, l’ancien Rennais rejoint en effet son compatriote et ami du milieu Aurélien Tchouaméni, également à l’infirmerie.

Le salaire de Camavinga compensé par la FIFA durant sa blessure

Léger dans le cœur du jeu et obligé de donner davantage de charge de travail à ses vétérans Luka Modric et Toni Kroos, le Real peut légitimement être en colère face à cette situation même si, dans son malheur, cette blessure en sélection lui permet de faire des économies.

Comme révélé par la presse espagnole et relayé par le compte Twitter Real France, la FIFA va indemniser les Merengue à hauteur de 20 548€ par jour d’absence de Camavinga. Soit un peu plus de 600 000€ jusqu’à sa reprise de l’entraînement. Une somme qui couvre la totalité de son salaire mensuel (500 000€ par mois)… plus un petit extra pour le désagrément.

La FIFA va devoir indemniser le Real Madrid pour Camavinga, à hauteur de 20 548 € par jour d'absence. pic.twitter.com/4857GvBADy — Real France (@realfrance_fr) November 16, 2023

