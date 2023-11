Équipe de France, Real Madrid : coup dur confirmé pour Camavinga !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Lors de l’entraînement collectif des Bleus de ce mercredi, Eduardo Camavinga s'est blessé à un genou lors d'un choc avec Ousmane Dembélé, ce qui a mis un terme à sa séance. Quelques heures plus tard, les nouvelles ne seraient pas rassurantes pour le milieu de terrain du Real Madrid.

Camavinga forfait pour la fin du rassemblement !

En effet, selon les informations des journalistes espagnols, José Luis Sanchez et Mario Cortagana, l’ancien joueur du Stade Rennais serait forfait pour les deux derniers des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar et face à la Grèce et aurait quitté le rassemblement de l’équipe de France pour rentrer à Madrid. Il devrait passer ce mercredi une IRM à Valdebebas, le centre d’entraînement des Merengue, pour connaître la nature exacte de sa blessure. Une information confirmée également par RMC Sport.

