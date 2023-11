Équipe de France : un Griezmann au top se rapproche à grands pas de son rêve

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

L'Atlético Madrid a corrigé le Celtic (6-0) hier, la plus grosse victoire de son histoire en Ligue des champions. Antoine Griezmann a régalé le Metropolitano en signant un doublé, dont un but sur une superbe reprise de volée. A 32 ans, avec ses 167e et 168e buts pour l’Atlético, il n’est plus qu’à cinq buts du meilleur buteur de l’histoire du club, Luis Aragones.

"Battre ce record serait un rêve et une fierté pour moi"

"Battre ce record serait un rêve et une fierté pour moi", a confié "Grizou" après la rencontre. Avant d'être encensé par Diego Simeone. "J'ai de la chance d'avoir un joueur comme Griezmann, a glissé le coach argentin. Ça ne fait aucun doute qu'il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Il lit le jeu pour apporter l'équilibre en compensant pour toute l'équipe. Je savais qu'il était important de le faire revenir au club et il justifie pleinement notre confiance."

Griezmann, sobre el récord de Luis Aragonés como máximo goleador del Atlético y el estado de forma de Morata.



💬 “Sería un sueño y un orgullo para mí”.



💬 “Estamos muy felices con su rendimiento. Está demostrando toda la confianza que tenemos en él”.



🎥 @IsabelitaPM pic.twitter.com/xPbkeDrXw3 — Relevo (@relevo) November 7, 2023

