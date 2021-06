Euro 2020 : Hongrie 0-3 Portugal

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

C'est très dur pour la Hongrie, qui s'est bien battue pendant 80 minutes et s'est inclinée sur une partie de billard. Pendant la majeure partie du match, les Magyars, portés par plus de 60.000 supporters, ont tenu le choc, résistant aux assauts désordonnés des Lusitaniens. Ils ont même inscrit un but, juste avant l'ouverture du score, mais il y avait hors-jeu au départ de l'action.

Et puis, à la 80e, Raphaël Guerreiro a hérité dans la surface hongroise d'un centre contré. Sa frappe, timide, du gauche, a été elle aussi contrée, finissant dans le petit filet du gardien adverse. Dans la foulée, le Portugal a doublé la mise sur un pénalty de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a conclu son match par un doublé, à l'affut, après avoir dribblé le gardien. C'est le 106e but du quintuple Ballon d'Or en sélection, désormais à trois longueurs du record de l'Iranien Ali Daei. Et c'est aussi son 5e Euro, record absolu. Et il est enfin l'unique meilleur buteur en phase finale d'un championnat d'Europe (11), devant Michel Platini (9). L'homme de tous les records…

