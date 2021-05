Les infos du jour : en attendant la liste de Deschamps, le Mercato frémit partout en Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La grosse info : Karim Benzema, la surprise de la liste de Deschamps ?

D'ici quelques minutes, Didier Deschamps annoncera sur TF1 et M6 la liste des 26 Bleus appelés pour l'Euro 2021. La grosse surprise devrait être le retour de Karim Benzema (Real Madrid), six ans après l'affaire de la sextape et sa mise à l'écart.

Real Madrid, OL : Deschamps songe à un retour de Benzema en Bleu

Equipe de France : Benzema devrait bien être dans la liste des 26 !

Real Madrid : Marca confirme, la rumeur du retour de Benzema en Bleu prend feu !

Equipe de France : Deschamps a déjà tout prévu pour apaiser les tensions Benzema – Giroud



FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta bouscule 4 intouchables, la goutte de trop pour Messi ?

PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Messi et Ramos ensemble à Paris, c'est pour très bientôt !

PSG - Mercato : Leonardo regarde à Madrid pour faire suer Aurier

OM - Mercato : emballé par l’OL, Thauvin a eu un geste fort avant son départ

OM - Mercato : la recrue phare de Sampaoli finalisée grâce au LOSC ?

OM – Mercato : Longoria a de la concurrence pour une séduisante piste L2

OM, FC Nantes - Mercato : Longoria piste un banni des Girondins en plus de Lafont

OM, LOSC - Mercato : une piste alléchante bloquée pour les deux clubs

ASSE - Mercato : cap au Sud pour Romain Hamouma ?

ASSE, LOSC - Mercato : Hamouma dans les valises de Galtier ?

ASSE - INFO BUT! Mercato : Nice et beaucoup d'autres clubs pour Hamouma

ASSE, FC Nantes - Mercato : une option se détache pour Kolo Muani, Puel n’a pas abdiqué !

FC Nantes, ASSE – Mercato : le dossier Kolo Muani perturbé à cause du Real Madrid ?

OL - Mercato : Depay remplacé par un ancien du Stade Rennais pisté par l'OM ?

Stade Rennais - Mercato : Genesio perd une solution offensive pour la saison prochaine

RC Lens, Real Madrid – Mercato : le frère de Raphaël Varane passe pro chez les Sang et Or !

RC Lens - Mercato : semaine décisive avec un chèque de 10 M€ dans les caisses ?

Stade de Reims - Mercato : un départ et une arrivée déjà actés pour Oscar Garcia

OM - Mercato : Villas-Boas vend la mèche pour son avenir

OL - Mercato : une folle rumeur Juninho agite le club

FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a un autre rêve que Xavi pour coacher Messi

Real Madrid, PSG - Mercato : coup de tonnerre pour Zidane et Mbappé !

PSG : Pochettino reçoit une mauvaise nouvelle contre l’AS Monaco

PSG : Pochettino ne confirme pas la présence de Neymar et Kimpembe contre Monaco !

LOSC, PSG : deux bonnes nouvelles pour Galtier en vue du titre ?