PSG, FC Nantes - Mercato : le Real Madrid débarque pour Kolo Muani

Auteur d'une immense saison avec l'Eintracht Francfort (20 buts, 14 passes décisives en 40 matchs TCC) et sur le point de s'imposer comme un titulaire en équipe de France, Randal Kolo Muani (24 ans) n'en finit plus de faire tourner les têtes en Europe.

Le Real s'est simplement renseigné... pour l'instant

On le sait : le PSG, le Bayern Munich et Manchester United rêvent déjà de faire signer le natif de Bondy l'été prochain et du côté de Francfort, on a déjà sorti les barbelés en annonçant un prix de départ à 100 M€ pour racheter ses quatre dernières années de contrat (2027).

D'après Le 10 Sport, un nouveau grand nom a décidé de se mêler à la course à la signature de l'ancien Nantais : le Real Madrid. Les Merengue sont allés chercher toutes les informations utiles sur Randal Kolo Muani (indemnité de transfert, salaire souhaité, conditions envisagées) afin d'éventuellement se positionner l'été prochain pour avancer sur la succession de Karim Benzema.

Pour résumer Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) n'intéresse pas seulement le PSG, Manchester United et le Bayern Munich. Le Real Madrid a fait tout le travail de prise de renseignements concernant l'ancien Nantais. Pour l'instant, juste au cas où...

