Nice tient son latéral gauche, Nicolas Pépé pourrait filer en Turquie, Wolfsburg casse sa tirelire pour Majer

Akieme (Almeria) en route pour Nice

L’OGC Nice est sur le point de trouver son futur latéral gauche. Selon Foot Mercato, il s'agit de Sergio Akieme (25 ans, Almeria) passé notamment par la réserve du FC Barcelone. L’indemnité de transfert pourrait osciller entre 7 et 8 M€.

Besiktas veut Pepe

Le club turc s'est positionné pour attirer l'ancien joueur du Sco, du LOSC et de l'OGC Nice, selon Ignazio Genuardi.

En quête d’un nouveau renfort offensif, #Besiktas reste plus que jamais à l’affût sur le dossier #Pépé. Si l’ancien Angevin, Lillois et Niçois parvient à résilier avec #Arsenal, la formation turque l’attend les bras ouverts pour un bail de 3 ans. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 14, 2023

Stade Rennais : Majer à Wolfsburg pour 30 M€

Selon Fabrizio Romano, Lovro Majer va coûter 30 M€ à Wolfsburg. Il sera le 2e plus gros transfert de l'histoire des Loups après Julian Draxler.

EXCL: Wolfsburg on the verge of closing Lovro Majer deal with Rennes on fee in excess of €30m package 🚨🟢🇭🇷



Medical tests being scheduled as final details to discuss — then done deal.



It’d be 2nd most expensive signing in the history of the club after Julian Draxler. pic.twitter.com/VnhxOCQD6x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

Mais aussi...

LOSC : direction la MLS pour Joao Sacramento

Passé sur le banc du LOSC (adjoint + intérimaire) ou encore de l'AS Monaco (adjoint), Joao Sacramento pourrait rebondir en MLS. Selon Fabrizio Romano, le technicien portugais serait l'une des pistes des New York Red Bulls pour devenir coach numéro 1.

Portuguese coach Joao Sacramento, one of the options for New York Red Bulls next season. Nothing advanced yet but one of the names considered. There are also European clubs keen on Sacramento ?￰゚ヌᄍ



He had experiences at Lille, Roma, Tottenham, Monaco and now open to new chapter. pic.twitter.com/UmofXAvSU1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

LOSC : Everton pourrait toucher le pactole pour Onana

Si le LOSC pensait avoir fait une bonne affaire avec la vente d'Amadou Onana (21 ans) à Everton l'été dernier (35 M€), le Toffees sont sur le point de faire une plus grosse bascule. Manchester United intéressé par le milieu défensif belge, Sky Sports croit savoir que le départ d'Onana pourrait se négocier à 70 M€. La somme réclamée par Everton pour ouvrir la porte.

AS Monaco : un milieu de la Juventus a signé

Lundi après-midi, l'AS Monaco a officialisé le recrutement du milieu défensif international suisse Denis Zakaria (Juventus Turin, 26 ans). Sortant d'un prêt mitigé à Chelsea, il s'est engagé pour cinq saisons avec le club asémite. Selon diverses sources, l'ASM a déboursé près de 20 M€ pour son transfert.

RC Strasbourg : après Diallo, un nouveau départ se profile

Après la vente en Arabie Saoudite d'Habib Diallo hier, le RC Strasbourg s'apprête à finaliser un autre départ. Alsasports rapporte en effet que le latéral droit polonais Karol Fila pourrait être à nouveau prêté. Après Zulte-Waregem (D1 belge) l'an passé, c'est le Paris FC qui souhaite l'accueillir.

Montpellier : la piste Kadewere (OL) a du plomb dans l'aile

En quête d'un avant-centre, Montpellier était le club de Ligue 1 le plus chaud pour relancer Tino Kadewere (OL, 27 ans) mais il semblerait que la piste de l'international zimbabwéen se soit refroidie ces dernières heures. En effet, selon l'excellent site Allez-Paillade (spécialisée dans l'actualité du MHSC), Michel Der Zakarian aurait refermé lui-même cette piste, pas totalement convaincu. Dans le clan Kadewere, on s'est aussi lassé d'attendre le départ d'Elye Wahi pour prendre sa place.

Toulouse FC : Castro Montes (LA Gantoise) en salle d'attente

S'il attend d'abord le départ de Mikkel Desler (Augsbourg?), le Toulouse FC aurait toujours en tête de faire signer le latéral droit Alessio Castro Montes (La Gantoise, 26 ans) selon le journaliste belge Sacha Tavolieri. Confirmant l'information, le site Les Violets croit savoir que le défenseur belgo-espagnol cherche déjà un appartement dans la ville rose...

Girondins : Guion satisfait après la victoire sur Concarneau

Largement battus à Pau (0-3) la semaine dernière, les Girondins ont dû attendre le bout du bout des arrêts de jeu pour battre Concarneau (1-0) à domicile hier. Un pénalty de David Barbet à la 97e a suffi à leur bonheur et à celui de leur entraîneur, David Guion, qui a préféré retenir la victoire au micro de beIN plutôt que la prestation laborieuse : "Il faut rendre hommage à Concarneau. Ils ont un projet de jeu et une dynamique en place depuis trois ans. On les a bien contrariés sur la première période, qui a été sérieuse. On s’est créé des situations, j’aurais souhaité qu’on soit efficace offensivement, cela aurait ouvert le match. En seconde période, ils ont fait 20 très bonnes minutes puis nos entrants nous ont fait du bien. Ils ont dynamisé le jeu, on a été bons dans les petits espaces. Il y a eu ce presque but de Badji puis la différence s’est faite dans le temps additionnel. Cela en dit long sur le caractère et la personnalité et encore une fois, nos entrants ont fait du bien".

