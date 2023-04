Coupe de France : Toulouse s'offre Annecy et affrontera le FC Nantes en finale !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

C'est donc le Toulouse Football Club qui affrontera le FC Nantes en finale de la Coupe de France. Tel était l'enjeu de cette seconde demi-finale de la compétition qui opposait, depuis 20 heures 45, Annecy, pensionnaire de Ligue 2, à Toulouse, qui lui évolue en Ligue 1. Un match qui n'avait pas mis longtemps à tenir toutes ses promesses avec de réelles occasions pour les Haut-Savoyards lors du premier acte. Dès la 15e minute, sur un centre de Bosetti, Costa remettait le ballon à son gardien trop mollement ce qui profitait à Shamal qui poussait Haug à la parade. Cinq minutes plus tard, un bon coup franc pour Annecy permettait à Demoncy de s'illustrer et de contraindre Haug à une seconde parade. Le TFC, un temps malmené, reprenait ensuite ses esprits et se procurait à son tour des occasions. Sur un centre de Van den Boomen, Costa smashait sa tête (28e) avant que Callens détourne en corner au prix d'un incroyable réflexe.

Huit minutes plus tard (36e), le club de L1 ouvrait enfin le score. Un nouveau débordement de Van den Boomen permettait ainsi à Aboukhlal, au premier poteau, de placer une tête puissante qui trompait Callens sur sa gauche (0-1, 36e). Mais le FC Annecy, équipe surprise de cette Coupe de France 2022-2023, revenait au score juste avant la pause sur un pénalty obtenu (faute de Suazo) et tiré par Bosetti (1-1, 48e).

Au retour des vestiaires, l'enjeu prenait place sur le jeu. Avec un match haché, de multiples fautes, et une occasion franche à la 73e minute seulement pour les Toulousains. Sur un coup franc de l'inévitable Van den Boomen, Nicolaisen reprenait de la tête et envoyait le cuir sur la barre transversale de Callens. Il fallait attendre la 85e minute pour que la rencontre choisisse son vainqueur et ce sur un erreur d'un défenseur d'Annecy. Sur un ballon en profondeur, sans danger, Temanfo remettait le ballon de la tête à son propre gardien sans voir, dans son dos, Chaibi qui surgissait et devançait Callens pour offrir l'avantage à ses partenaires, 2-1.

Toulouse retrouve une finale de Coupe de France soixante-six ans après.