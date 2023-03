West Ham drague Still, Ratcliffe se lâche sur MU, Der Zakarian chahute l’OM, coup dur au LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Stade de Reims : West Ham pense à Will Still Selon Foot Mercato, le coach du Stade de Reims est dans le viseur de West Ham. Et une offre des Hammers pourrait intéresser le technicien belge car il s'agit de son club de cœur ! Récemment interrogé par TalkSport, Still avait d’ailleurs déclaré qu’« il réfléchirait » en cas d’approche des Hammers. OGC Nice : Ratcliffe sort du silence sur Manchester United Jim Ratcliffe, déjà propriétaire de l'OGC Nice, a affirmé qu'il n'était pas prêt à mettre n'importe quel prix pour s'offrir Manchester United et ce, avant a date limite du dépôt des offres de rachat du club anglais. « Comment décidez-vous du prix d'un tableau ? Comment décidez-vous du prix d'une maison ? Cela n'a rien à voir avec le coût de la construction ou le coût de la peinture. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est payer des prix stupides pour des choses parce que vous le regretterez par la suite », a affirmé le patron d’Ineos au all Street Journal. Propriétaire depuis 2005, la famille Glazer aurait ouvert la porte à Ratcliffe et au cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani. Le fils de l'ancien premier ministre du Qatar a fait ses études en Grande-Bretagne et il est présenté comme un supporter de Manchester United. Montpellier HSC : l’AC Milan pense à Wahi Auteur d’un doublé contre Clermont, dimanche à la Mosson, Elye Wahi a encore un peu plus marqué les esprits... et attiré les regards en vue du prochain mercato. S’il a récemment affirmé que sa priorité serait de rester en France en cas de départ cet été, l’attaquant de Montpellier plait en Italie. Selon Marco Conterio, journaliste à TMW, l’AC Milan penserait en effet à lui en cas de départ de Rafael Leao. Sa polyvalence serait perçu comme un plus. 📢🔴⚫️ Il #Milan pensa al futuro e nel mirino c'è il crack del #Montpellier, classe 2003, 12 gol in Ligue 1, Elye Wahi.



Punta centrale ed esterno sinistro, il club rossonero lo considera uno dei profili perfetti per l'eredità di Rafael Leao@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/P8aygbzmxG — Marco Conterio (@marcoconterio) March 20, 2023

MHSC : Der Zakarian veut bousculer l’OM

Auteur d’une remontée spectaculaire remontée sous l’égide de Michel Der Zakarian, le MHSC sera un adversaire de taille pour l’OM à la reprise de la Ligue 1, le vendredi 31 mars prochain. Au stade Vélodrome, l’ancien coach du FC Nantes ne veut pas faire de la figuration. « Dans 15 jours, on va aller à Marseille. On va s'étalonner avec eux. On verra ce qu'on sera en capacité de montrer. J'espère qu'on va être bons et qu'on va les bousculer », a-t-il déclaré en conférence de presse.

LOSC : Weah forfait avec les USA



Touché à la tête samedi lors de la victoire (2-0) de Lille à Toulouse, Timothy Weah ne pourra pas rejoindre la sélection américaine. C’est le LOSC qui a notifié hier le forfait de son joueur (23 ans), qui doit observer sept jours d’arrêt. Weah, qui a disputé la Coupe du monde avec les États-Unis, devait rejoindre ses compatriotes pour deux matches de Ligue des nations de la Concacaf, samedi face à Grenade et le 28 contre le Salvador.

Ajaccio : Hamouma et Touzghar derniers espoirs de maintien ?

Après ses défaites à Reims (0-1) et face à Montpellier (0-1), l’ACA a terminé contre l’AS Monaco (0-1) son 3e match d’affilée en L1 sans marquer de but. « On ne marque pas de buts, on ne met pas grand monde en difficulté et c’est comme si nos adversaires se disaient qu’ils ne risquaient rien sur le plan défensif. Donc ils attendent le bon moment pour piquer et contrer, comme si les matches contre nous ne tenaient qu’à l’ouverture du score, a résumé Olivier Pantaloni. On est encore en vie et il nous reste dix matches. Mais si on n’engrange pas de points contre nos adversaires directs pour le maintien, on pourra dire que c’est terminé. L’objectif sera de passer le mois d’avril avec nos recrues (offensives) de la saison. » L’espoir corse semble reposer sur deux noms : Hamouma et Touzghar. « On espère que (Yoann) Touzghar va nous apporter quelque chose mais on ne l’a pas encore vu (8 matches, 0 but), regrette le coach ajaccien. Quant à (Romain) Hamouma, on a vu son talent contre Troyes (l’ancien Stéphanois a été décisif sur les deux buts du succès 2-1, le 26 février) et on l’attend aussi. Ces atouts-là ont été présents épisodiquement et ils nous font défaut. »

AS Monaco : MU se lance sur Disasi !

Appelé en équipe de France après avoir été convoqué à la Coupe du monde au Qatar fin 2022, Axel Disasi a toujours autant la cote sur le marché des transferts. Selon Foot Mercato, le défenseur central de l'AS Monaco plait en effet beaucoup à Manchester United. Il y a quelques jours, le club anglais a rencontré son entourage afin de prendre la température sur son avenir. L'ancien roc du Stade de Reims est attiré par l'Angleterre et son prix tourne autour de 50 millions d'euros.

🚨Excl : Axel Disasi 🇫🇷💫



▫️Un RDV a eu lieu il y a environ deux semaines entre l'entourage du joueur et Manchester United.



▫️Monaco est prêt à le ceder pour 50M€.



▫️D'autres clubs de PL sont là.



Avec @sebnonda https://t.co/rXWUt4G8Bb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 21, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur