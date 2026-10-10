FC Barcelone, Real Madrid : Laporta attaque et annonce déjà le verdict final

Joan Laporta a vivement chargé le Real Madrid sur fond d’affaire Negreira. Convaincu que le FC Barcelone sera acquitté, le président catalan estime que son rival cherche à détourner l’attention et devra répondre de ses accusations.

Laporta dénonce une stratégie venue de Madrid

La guerre de communication se poursuit entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans des propos accordés à Mundo Deportivo et relayés par ActuFoot, Joan Laporta accuse directement le club merengue de tenter de faire oublier les performances sportives du Barça en alimentant d’autres sujets.

« À Madrid, ils parlent d’autres sujets pour détourner l’attention », a lancé le président blaugrana. Ce dernier considère que l’équipe catalane séduit actuellement par son jeu et reçoit des éloges, une situation que le Real Madrid chercherait selon lui à minimiser.

Une nouvelle sortie offensive de la part du dirigeant, qui avait déjà mis en cause le Real dans le dossier Negreira. Cette fois, Laporta ne se contente pas de défendre son club : il attaque frontalement la stratégie et la crédibilité de son grand rival.

Un acquittement annoncé dans l’affaire Negreira

Joan Laporta affiche surtout sa certitude concernant l’issue de l’affaire Negreira. Le président du Barça reproche à ses détracteurs d’avoir voulu condamner le club catalan avant même qu’il ne soit jugé. Il se dit « pleinement convaincu » que la procédure se terminera par un acquittement.

Joan Laporta accuse Madrid de vouloir détourner l’attention et se dit pleinement convaincu que l’affaire Negreira se terminera par l’acquittement du Barça. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2108874942766887066

Le dirigeant catalan prévient également ceux qui ont cherché, selon ses mots, à discréditer le FC Barcelone et à nuire à son image. À l’entendre, ils devront « rectifier leurs propos » si le dénouement espéré par le club venait à se confirmer.

Le prestige du Real Madrid également ciblé

Laporta a ensuite élargi son attaque au comportement du Real Madrid dans les instances sportives. Il cite notamment l’UEFA et l’Euroligue, estimant que le club madrilène se positionne « contre tout et contre tout le monde » lorsqu’il intervient au sein des institutions.

Pour le patron de la maison blaugrana, cette attitude témoigne d’une perte de prestige, de reconnaissance et de crédibilité du Real, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Des mots lourds qui prolongent une relation déjà particulièrement tendue entre les deux géants espagnols.

Sur le fond, Laporta ne fournit pas de nouvel élément dans le dossier Negreira. Sa prise de parole vise avant tout à défendre publiquement le Barça, à contester toute condamnation anticipée et à replacer le Real Madrid au centre du bras de fer médiatique.