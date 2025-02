Les infos du jour : l’OM ne lâche pas Pogba, Lewandowski au Barça jusqu’en 2026, une recrue déjà blessée à l’ASSE

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 6 février.

La grosse info : l’OM laisse la porte ouverte à Pogba

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le directeur du football de l’OM, Mehdi Benatia, a annoncé que le club phocéen a réfléchi à recruter Paul Pogba cet hiver et que la porte n’était pas fermé pour son arrivée l’été prochain. « C’est particulier. Un joueur, un homme qu’on aime beaucoup avec Pablo Longoria. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore “fit”, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l’OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »

OM Mercato : Benatia relance Pogba et a déjà l’accord d’un champion d’Europe pour cet été !

OM Mercato : Paul Pogba à Marseille l’été prochain ?

OM Mercato : Pogba attendra, Benatia a une autre urgence à régler !

OM Mercato : Benatia règle ses comptes et explique les échecs du recrutement

Mais aussi…

PSG Mercato : Paris veut prolonger Donnarumma avec un contrat sur mesure

ASSE : Horneland annonce deux bonnes nouvelles avant le Stade Rennais

OM : Bennacer donne déjà le sourire à De Zerbi, un retour de taille à Angers ?

PSG : Luis Enrique ne s’en fait pas pour Kvaratskhelia

RC Lens : Still annonce un gros retour avant Nice et fait le bilan du Mercato

ASSE : premier coup dur pour Maxime Bernauer !

OM : Benatia a déjà programmé son départ de Marseille !

Rennes s’est fait avoir pour Brassier, Haise KO à Nice, un ex du RC Lens a snobé le LOSC !

Un nouveau roi adoubé au Real Madrid, l’avenir de Lewandowski est scellé au FC Barcelone

OM Mercato : Benatia règle ses comptes et explique les échecs du recrutement

FC Nantes Mercato : une recrue offerte sur un plateau à l’ASSE par Kombouaré !

PSG Mercato : Naples règle ses comptes avec Kvaratskhelia

Stade Rennais : Frederic Massara bientôt licencié ?

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.