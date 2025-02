OM Mercato : Benatia relance Pogba et a déjà l’accord d’un champion d’Europe pour cet été !  

Longuement interrogé dans L’Équipe, Mehdi Benatia a rouvert la porte de l’Olympique de Marseille à Paul Pogba. En parallèle, on apprend qu’il a tenté deux gros coups en Arabie Saoudite au mercato hivernal.

Dans sa quête d’un défenseur central, l’OM a mené des recherches d’envergure cet hiver. Parmi les dossiers ouverts, L’Équipe confirme que le club phocéen a approché Aymeric Laporte (30 ans), avec qui Medhi Benatia a pu discuter. Le Franco-Espagnol d’Al-Nassr, Arabie saoudite, aurait été séduit par le discours du dirigeant de l’OM et a même donné son accord pour rejoindre la Ligue 1. Mais le mariage n’a pas pu se faire en raison de différentes modalités financières. Le dossier ne serait pas refermé pour l’été prochain, avec des conditions pour se libérer plus facilement atteignables.

Laporte a donné son accord à l’OM

Benatia a également eu une conversation avec le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, 33 ans), emballé par le projet marseillais, mais tout aussi difficile à sortir d’Arabie saoudite. L’OM a aussi tenté de prendre la température pour Jean-Clair Todibo (West Ham, 25 ans) et même l’attaquant Marcus Rashford (Manchester United, 27 ans). À ce moment-là, l’Anglais, qui a finalement pris la direction d’Aston Villa, privilégiait un départ à Barcelone et ne se voyait pas.

Pogba à la relance

Par ailleurs, Benatia a rouvert la porte à un certain Paul Pogba : « C’est particulier. Un joueur, un homme qu’on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension (voir page 10). On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore “fit”, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l’OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »

