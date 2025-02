RC Lens : Still annonce un gros retour avant Nice et fait le bilan du Mercato

Ce jeudi, à deux jours du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (17h), Will Still, entraîneur du RC Lens, était présent en conférence de presse. Voici l’intégralité de ses déclarations ci-dessous.

Le groupe

Flo Sotoca est bien de retour. Il sera dans le groupe, sauf pépin. Les trois seuls absents sont Ruben Aguilar, Martin Satriano, et Rémy Labeau-Lascary. David Pereira da Costa est en instance de départ (vers Portland en MLS, ndlr). Denis Petric devrait pouvoir nous accompagner.

L’élimination de Nice en CDF, une aubaine pour Lens ?

Ce n’est pas plus important que ça, ça fait partie de la magie de la Coupe. On sait quel genre de matchs nous attend. On sait ce qu’on devra faire, on connaît nos lacunes contre des équipes au-dessus de nous. On va jouer notre jeu avec nos armes pour les mettre en difficulté.

Les difficultés face aux équipes au-dessus

Ça dépend de plusieurs facteurs. On n’a pas été assez efficaces sur certains matchs. Mais dans aucun de ces matchs on a été malmené, mis sous pression, ou en grosse difficulté. On a fait jeu égal, on a commis des petites erreurs. Sur les occasions créées, on n’a pas réussi à les finir. Je pense que la donne est simple, le contenu est bien, on met bien en place ce qu’on doit faire. On doit passer ce cap, croire en ce qu’on fait, en nos capacités, et changer la donne.

En quoi Nice a changé depuis le match aller (0-0) ?

C’est une animation différente, ils ont changé de système, varié un peu ce qu’ils font. Ça reste une équipe hyper compétitive avec un très bon entraîneur et de très bons joueurs. On est sereins, ça ne sera pas facile, mais on va essayer.

La différence entre les performances à l’extérieur et celles face aux équipes du haut

Je pense que plus le temps passe, plus on enchaîne, plus on s’améliore, c’est indéniable. Tout n’est pas parfait. À Montpellier, on met 4 buts, dont 2 annulés, on reste sur 2 clean sheets. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on est très calmes et sereins pour ça. On ne fait pas de fixette sur les équipes plus hautes. On va essayer de continuer à progresser et grandir, les embêter pour prendre des points.

Sa suspension contre Nice

C’est embêtant, je n’ai plus trop envie d’en parler car même avec les images à l’appui. Aujourd’hui, on ne peut pas aller contre les décisions des arbitres. On ne peut pas contester, donc j’accepte, et je n’ai pas trop le choix. Je serai en tribunes sagement, Monsieur Dechepy sera sur un terrain, c’est vraiment dommage car on est tous capables de dire qu’on a fait des choses ou dire qu’on s’est tromper. Ça fait partie de l’éternel débat sur l’arbitrage. Vous commencez à me connaître, je n’aime pas trop l’injustice, mais ça fait partie du foot français.

Le mercato

Je suis très content que ça soit terminé, ça n’a pas été le mois le plus calme. Comme les dirigeants l’ont dit, il y a eu un rééquilibrage qui a été fait, non négligeable. Les finances vont mieux, on a gardé un groupe équilibré et compétitif, avec des profils différents. On a misé sur des jeunes joueurs à fort potentiel, c’est la réalité des choses, avec une 6ème place aujourd’hui.

Les titulaires qui sont partis

Ce n’est pas l’idéal, mais la situation financière n’est pas négligeable. Il y a eu une prise en main par les dirigeants, et sportivement, tu ne peux pas négliger de perdre ton cap. Collectivement, on a répondu présent, on a enchaîné 2 clean sheets. Malang (Sarr), par exemple, fait des choses très très positives. On a bien fait les choses, on s’adapte, le collectif répond et c’est la force de Lens. On veut se concentrer sur l’effectif entier.

Will Still a-t-il eu les joueurs qu’il voulait, ou les profils qu’il voulait ?

C’est sûr que ce n’est pas le même scénario. Je ne sais pas si c’est plus ou moins facile, il y a une certaine dose d’expérience qui rentre, mais je ne me prends pas plus la tête que ça. Les joueurs qu’on a, ce sont des profils ciblés par le club. Si j’avais le choix, j’aurais recruté des joueurs qui coûtent des centaines de millions. On a pris en fonction des besoins et de la réalité financière.

Nidal Celik

Il est très puissant, il a une bonne mobilité dans ce qu’il fait. Il va assez vite, il a un jeu de tête qu’il va améliorer. Il a ce côté puissant et intéressant à ajuster. Techniquement, il fait des choses simples qu’il fait bien. Il s’est très bien intégré, on a un vestiaire mature, et une bonne dose de sérénité et de calme.

Le capitanat

Il y a une certaine logique. Deux mecs comme Sotoca et Gradit, tu ne peux pas passer à côté. Ils font partie des cadres et de l’histoire du club. Ils prendront ce rôle-là. Il y a aussi un groupe de 5-6 joueurs que j’ai établi, qui prend le leadership du vestiaire : Sotoca, Gradit, Thomasson, Medina, El Aynoui… On a l’avantage de Frankowski et Machado, même Ryan aient cette expérience. On n’est pas inquiets, on ne fait pas de fixette sur ça.

Andrija Bulatovic

C’est un jeune joueur techniquement très propre, avec un gros volume de jeu, et un volume de course intéressant. Il est très mobile au milieu, il voit et comprend vite les choses. On veut qu’il continue son développement, et qu’il joue car on a un nombre assez conséquent au milieu. Pour son bien et celui du groupe, c’est la meilleure option. C’est un joueur qui appartient à Lens, qu’on connaît, et qui fera beaucoup de bien à Lens cet été.

Cette vague de départs était-elle attendue ?

Tu ne t’y attends jamais et tu préfères que ça n’arrive pas. Tout le monde était sur la même lignée, c’était assez inévitable. On s’adapte et on fait avec, ce n’est pas un problème du tout. On a un groupe très cohérent et structuré.

Jeremy Agbonifo, buteur contre Montpellier

Il est assez vif et déroutant, très fort en 1 contre 1. Il est capable d’assimiler pas mal de systèmes de jeu. Il va apporter pas mal de percussion et de danger. Chapeau à lui, car 48 heures avant, il était en Suède. Il a une belle capacité d’adaptation, car il y a un groupe qui l’a accueilli. On essaye de mettre tout le monde dans les meilleurs conditions.

David Pereira da Costa

Il y a une offre assez conséquente, analysée par le club. Aussi bien pour nous que pour lui, c’est la meilleure solution. Il a besoin de jouer, d’être important, il n’a pas forcément cette garantie ici.

La formation

Il y a eu un creux pendant pas mal d’années avec les difficultés au club. Sur les 2-3 dernières années, il y a eu beaucoup de choses positives. Les jeunes, c’est un processus qui est lent et qui s’inscrit dans la durée. Rémy Labeau-Lascary est parti en prêt, donc au plus on peut intégrer les jeunes, au mieux c’est. Je suis très content de faire jouer les jeunes, je n’ai aucun problème avec ça. À Reims, je faisais jouer les jeunes, comme Atangana, Diakhon…

Les plans vont-ils changer avec les départs, notamment défensivement ?

Tout le monde est là depuis un bon moment et connaît nos principes. Les nouveaux qui arrivent montrent une capacité d’adaptation assez rapide, ça fait partie du cycle d’un club. D’autres joueurs doivent prendre des responsabilités, comme Malang Sarr, et il l’assume parfaitement. D’autres devront le faire, mais on a un groupe armé pour faire face à ça, pas moins bon ni moins intéressant.

Le système à 3 milieux

Ce qui est bien, c’est que ce milieu (Thomasson, Diouf, El Aynaoui) peut jouer dans une défense à 3 comme à 5. Le trio est très complémentaire, même Flo Sotoca avait été bon au milieu contre Paris. Depuis un bon bout de temps, j’essaye de tirer le maximum du potentiel de chaque joueur. On s’adapte, mais les principes restent les mêmes. Ça donne des signaux très encourageants.

William Tertrin, à la Gaillette.