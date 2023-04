ASSE : après le PFC, Batlles savoure et apporte un bémol avant le choc à Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant hier face au paris FC (4-2). Dans un match à rebondissements, leur neuvième de rang sans défaite, les hommes de Laurent Batlles ont su faire le dos rond pour repartir avec une précieuse victoire qui les classe désormais au 11e rang de Ligue 2.

« Quand on gagne, c'est toujours plus simple mais c'était un match ouvert, agréable, et les joueurs aussi ont pris du plaisir, a savouré le perfectionniste Batlles en conférence de presse. Pourtant, à 2-2 à la mi-temps, je n'étais pas vraiment satisfait surtout sur les aspects défensifs et à la récupération. J'ai demandé aux joueurs ce qu'ils voulaient mettre en place et on a très bien attaqué la seconde période. »

Ce petit bémol effacé, le coach de l’ASSE savoure le fait que ses joueurs commencent à intégrer pleinement ses idéaux tactiques. « Cela fait un moment qu'on répète les choses à l'entraînement et les joueurs ont plus de repères, sourit-il. Les positionnements que l'on demande sont maintenant acquis et je vois que l'équipe s'est appropriée le schéma de jeu. Cela prend sens mais on a un match qui s'annonce compliqué à Grenoble. »