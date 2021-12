ASSE : deux glorieux anciens sont fans de Ryad Boudebouz

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sur le plateau de TL7, mardi dernier, François Clerc a comparé Ryad Boudebouz à Andrea Pirlo, mettant en avant l'apport de l'Algérien dans un nouveau rôle de meneur de jeu reculé. « Ryad Boudebouz à Troyes m’a fait un peu penser à un joueur comme Pirlo qui au départ était un numéro 10 limite derrière l’attaquant avant de se positionner devant la défense, a confié l'ancien défenseur. Ça devient un peu un baromètre, Ryad n’est pas embêté par le ballon.

Ça lui permet de relancer, de trouver des passes. Face à une équipe contre laquelle il faudra sûrement plus défendre, est-ce qu’il tirera son épingle du jeu ? En tout cas face à des équipes d’un niveau plus faible comme l’ESTAC, c’est une vraie arme. On voit que les joueurs lui donnent le ballon dès qu’ils le voient. Il apporte de la sécurité et il est capables de délivrer des passes que peu de joueurs sont capables de réaliser. »

François Clerc l'adore, Jérémy Clément aussi loue son apport

Sur Poteaux Carrés, Jérémy Clément a lui aussi mis en avant les dernières prestations de Ryad Boudebouz. « Ryad a des qualités de passe, c’est un très bon footballeur techniquement, a confié l'ancien n°6 de l'ASSE. Après, ce n’est pas quelqu’un qui va ratisser, récupérer les ballons mais à l’inverse c’est un milieu de terrain qui va pouvoir bien faire jouer son équipe. Il enchaîne les bons matches. Et je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard si les Verts ont de meilleurs résultats depuis qu’il est dans le onze de départ. Son retour en grâce montre qu’on a besoin des anciens. L’expérience, mine de rien, c’est important dans une équipe. Il faut des cadres, des anciens dans un vestiaire. C’est super important. »

