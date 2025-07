OM : Un été brûlant entre promesse, doutes et retours stars

L’OM affiche une préparation sous haute intensité, entre montée en puissance, nouveaux visages prometteurs et retour très attendu de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la prestation de la veille face à Valence tempère un engouement encore fragile à l’orée des joutes européennes.

Un été qui électrise… et qui interroge déjà

Avec une série d’invincibilité en pré-saison, l’Olympique de Marseille donne le ton d’un été placé sous le signe de l’exigence. Face à Girona, le collectif avait séduit par sa rigueur et sa fraîcheur (2-0). Mais la rencontre d’hier soir contre Valence à Tarragone a refroidi les ardeurs : un score de 1-1 au terme d’une seconde période où le turnover et un relâchement collectif ont parfois brisé le rythme. La préparation bat son plein, entre signaux positifs et alertes sur la capacité de l’équipe à tenir un cap dès les premières tempêtes de la saison.

Mercato : Benatia à la manœuvre, Egan-Riley séduit déjà

Derrière cette agitation sportive, Medhi Benatia continue de façonner une nouvelle identité marseillaise. Avec Pablo Longoria, il dynamite le mercato : arrivée de Angel Gomes, promesse de solidité avec Facundo Medina, et surtout grosse satisfaction avec CJ Egan-Riley, déjà précieux dans la rotation défensive. L’ambition est claire : multiplier les profils, densifier la concurrence, structurer un effectif capable d’exister en Ligue 1 et sur la scène européenne. Le chantier est loin d’être bouclé et les investisseurs du Vélodrome gardent l’œil sur la moindre opportunité de renfort.

Balerdi s’impose, Gouiri et Rabiot attendus au tournant

Érigé en patron défensif, Leonardo Balerdi confirme sa stature au sein de la charnière olympienne. Après 127 matches de Ligue 1 et une prolongation jusqu’en 2028, sa valeur s’est envolée à 20 millions d’euros. Si son autorité rassure, certains éléments comme Gouiri et Rabiot n’ont pas encore trouvé la plénitude à laquelle ils aspirent lors de cette préparation, mais les jugements restent tempérés à ce stade de l’été. À surveiller toutefois, la capacité du vestiaire à équilibrer leadership défensif et efficacité offensive.

Le come-back d’Aubameyang, feu d’artifice attendu sur la Canebière

La grande sensation vient du retour programmé de Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, le buteur star – fort de 370 buts en 728 matches professionnels – s’apprête à insuffler expérience et flair à l’attaque marseillaise. L’officialisation de son transfert recouvre la cité phocéenne d’un souffle nouveau : attentes, enthousiasme et promesse d’un secteur offensif prêt à briller. Reste à voir comment son intégration dynamisera les automatismes, alors que la Ligue des champions tend déjà les bras à l’OM.

Derniers réglages avant les vrais défis

L’OM entre dans une phase décisive : la pré-saison a montré les germes de la cohésion voulue par Roberto De Zerbi, portée par un mercato ambitieux et la montée en puissance de cadres comme Balerdi et Aubameyang. Mais le match face à Valence rappelle à tous que la route vers l’exigence européenne réclame encore de la maîtrise et de la lucidité. Reste à savoir si ce nouveau visage saura tenir la distance et embraser les nuits de la Ligue des champions dès la rentrée.