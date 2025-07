Mohamed Bayo, la cible offensive du Paris FC pour dynamiter la Ligue 1

Le Paris FC se positionne avec ambition sur Mohamed Bayo, l’attaquant du LOSC en pleine instance de départ. Un choix clé pour renforcer l’attaque et répondre à la pression du mercato estival.

Le Paris FC mise sur l’expérience de Bayo pour s’installer en Ligue 1

Promu en Ligue 1, le Paris FC cherche à frapper fort sur le marché des transferts. Sa priorité ? Offrir à son attaque la puissance et l’expérience d’un avant-centre confirmé. Mohamed Bayo, international guinéen (27 sélections, 8 buts), correspond parfaitement au profil recherché. Pour la direction francilienne, cet attaquant pourrait incarner le fer de lance idéalisé pour pérenniser le club dans l’élite et afficher clairement ses ambitions.

Bayo mis à l’écart à Lille : une porte de sortie largement ouverte

La rupture semble consommée entre Mohamed Bayo et le LOSC. Après une saison décevante en prêt au Royal Antwerp (17 matchs, 1 but), l’avant-centre n’entre plus dans les plans lillois. Envoyé dans le groupe des indésirables — le fameux « loft » — malgré un contrat courant jusqu’en 2027, il est désormais poussé vers la sortie. Le club nordiste attend des offres et se montre réceptif à un transfert rapide, comme l’illustre sa récente mise à l’écart.

Un buteur référence, déjà rodé à la Ligue 1

Révélé et confirmé à Clermont, Mohamed Bayo possède un pedigree solide : 215 rencontres professionnelles, 75 buts et 25 passes décisives. En Ligue 1, il totalise déjà 93 matchs et 25 réalisations, tandis que son passage en Ligue 2 affiche une impressionnante régularité (43 matchs, 22 buts). La scène européenne — Ligue des champions et championnat belge — a également permis à ce buteur de forger son expérience. Retrouvez l’ensemble de sa carrière, chiffres à l’appui, sur Transfermarkt.

Mercato : duel entre Paris FC et Sassuolo pour Bayo

Cet été, le Paris FC affronte une concurrence venue d’Italie. Le club de Sassuolo, pensionnaire de Serie A, souhaite également s’attacher les services du Guinéen. Bien que moins en vue ces derniers mois, l’intérêt des Italiens atteste de la cote intacte de Bayo sur le marché européen. De quoi pousser le LOSC à accélérer les négociations pour solder ce dossier complexe au plus vite.

Un été décisif pour Bayo et le projet Paris FC

Le choix de Mohamed Bayo va peser lourd : entre un nouveau défi chez un promu ambitieux et la possibilité de rebondir à l’étranger, la trajectoire du buteur est suivie de près. Une signature à Paris offrirait au club un véritable atout offensif pour la saison à venir. De son côté, Bayo cherche un cadre où relancer sa carrière, retrouver du temps de jeu et s’affirmer comme leader. Les prochaines semaines s’annoncent décisives : restez mobilisés sur l’actualité mercato du Guinéen et son avenir d’attaquant en Ligue 1 ou ailleurs.