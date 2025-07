Revue de presse : le Paris FC va (encore) frapper un grand coup avec un ancien du Stade Rennais

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

Paris FC : accord trouvé pour la venue d’Hamari Traoré

Le Paris FC, promu en Ligue 1, est proche de finaliser l’arrivée d’Hamari Traoré (31 ans) en provenance de la Real Sociedad. Selon Foot Mercato, un accord entre les deux clubs est trouvé pour un transfert estimé à 3,5 millions d’euros, mais le club doit encore convaincre l’ancien du Stade Rennais, dont le contrat avec la Real court jusqu’en 2026. Traoré, limité cette saison à seulement 13 matchs à cause d’une grave blessure en septembre 2024, a néanmoins montré son expérience et son leadership lors de sa première saison à la Real (40 matchs joués, 2 passes décisives, Ligue des Champions jusqu’en 8e de finale). Le Paris FC voit en lui un joueur clé capable de fédérer l’équipe.

Mais aussi…

LOSC : le bizutage d’Olivier Giroud avec les Dogues

À 38 ans, Olivier Giroud n’a pas échappé au traditionnel bizutage au LOSC, où il vient de s’engager pour une saison. Lors de la pré-saison, l’ancien international français (137 sélections) a interprété « Aïcha » de Khaled devant ses coéquipiers. Une séquence très sympa, malgré quelques trous de mémoire et des hésitations, provoquant les rires dans la salle, Giroud est allé au bout de sa prestation, debout sur une chaise et encouragé par ses partenaires. Le moment a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux du club.

Stade Brestois : les premiers mots de Junior Diaz

Prêté à Brest par Troyes, Junior Diaz, défenseur central de 22 ans, est la seule recrue brestoise à deux semaines de la reprise du championnat. Formé à Nantes et né à Saint-Herblain, il ne semble pas dépaysé par la météo bretonne : « Tout le monde me disait ‘Oh, il pleut tout le temps’. Mais moi je suis Nantais, donc ça change pas énormément… Je connais ce climat ! » Séduit par le nouveau statut du club, il admet avoir suivi Brest à distance avant son arrivée : « Au vu des deux dernières saisons, j’étais plus serein à l’idée de venir ici. » Déterminé à faire sa place, Diaz affiche ses ambitions clairement : « Mon objectif est de m’imposer, prendre de l’expérience et jouer un maximum de minutes. C’est de grandir ici, franchir un nouveau palier. » Solide lors de son premier match de préparation face à Rennes, il devrait rejouer face au Havre. Conscient que la hiérarchie peut encore évoluer d’ici la fin du mercato, il affirme : « Je sais que je suis amené à être en concurrence avec d’autres joueurs, donc s’il y a un autre défenseur qui vient, je ferai tout pour montrer que je mérite de jouer. »

FC Metz : un nouveau gardien officialisé

Le FC Metz a officialisé mardi l’arrivée de Jonathan Fischer, gardien danois de 23 ans, en provenance du club norvégien Fredrikstad, contre une indemnité estimée à 3 millions d’euros (selon Le Républicain Lorrain). Il a signé un contrat de quatre ans. Fischer, gaucher mesurant 1,97 m, est international U19 et sort de 18 mois réussis en Norvège, où il a disputé tous les matchs de son équipe et remporté la Coupe nationale en 2024. Il arrive en tant que numéro 1 dans la hiérarchie, avec Pape Sy comme doublure, après les départs d’Oukidja et Bodart. « Je suis très heureux et impatient de faire mes débuts avec le FC Metz. […] J’ai été impressionné par la ferveur des fans messins », a-t-il confié.

FC Lorient : les Merlus officialisent une quatrième recrue

Le FC Lorient a officialisé sa quatrième recrue estivale avec l’arrivée en prêt du défenseur central Abdoulaye Faye, 20 ans, en provenance du Bayer Leverkusen, où il avait été transféré début juillet depuis le club suédois de Häcken. Il n’a pas été précisé si le prêt inclut une option d’achat. Formé au Diambars FC au Sénégal, Faye a disputé 34 matchs en deux saisons en Suède (Örgryte puis Häcken). Gaucher d’1,91 m, il portera le numéro 25 et rejoint ses coéquipiers dès mardi soir en stage à Dinard.

AS Monaco : Saïmon Bouabré va être vendu à Neom

L’AS Monaco est sur le point de finaliser la vente de son jeune milieu offensif Saïmon Bouabré (19 ans) au club saoudien de Neom SC. Selon RMC Sport, un accord a été trouvé autour d’un transfert à 10 millions d’euros, assorti de plus de 2 millions de bonus, pour un joueur pourtant libre dans six mois et avec moins de 10 matchs en Ligue 1. Une opération très rentable pour le club monégasque. Pisté notamment par l’OM, Bouabré a finalement été séduit par le discours de Christophe Galtier, entraîneur de Neom, qui attire de plus en plus de jeunes talents comme Nathan Zézé, Saïd Benrahma ou Lacazette. Il ne reste que des formalités administratives avant que le joueur rejoigne le Moyen-Orient pour la visite médicale et la signature du contrat de cinq ans.

OGC Nice : vers un échange Jérémie Boga – Batista Mendy ?

Jérémie Boga (28 ans) est ciblé depuis plusieurs semaines par Trabzonspor, qui souhaite le recruter cet été. Faute de moyens financiers suffisants, le club turc envisagerait un échange avec Batista Mendy (25 ans), milieu français suivi également par Séville et le Betis, rapporte L’Équipe. Cependant, aucune avancée concrète n’a eu lieu pour le moment. Nice suit Mendy, sous contrat jusqu’en 2027, pour renforcer son milieu de terrain, mais continue à explorer d’autres options. De son côté, Boga, encore sous contrat avec Nice jusqu’en 2027, n’a pas donné son accord pour rejoindre Trabzonspor et réfléchit encore à son avenir.

Stade Rennais : Leo Ostigard officiellement prêté au Genoa

Après un passage mitigé au Stade Rennais (18 matchs, 1 but), Leo Ostigard (25 ans) quitte à nouveau la Bretagne, prêté avec option d’achat au Genoa, où il avait déjà joué entre janvier et juin 2022. Recruté l’an dernier par Naples pour 7 millions d’euros sous la direction de Frédéric Massara (aujourd’hui parti à la Roma), Ostigard symbolise un mercato raté pour le club italien. Lors de la seconde moitié de la saison dernière, il avait été prêté à Hoffenheim, où il était titulaire.

RC Strasbourg : un nouveau joueur de Chelsea débarque

Chelsea a vendu le jeune latéral gauche Ishé Samuels-Smith (19 ans) à Strasbourg pour un montant estimé à 7,5 millions d’euros, plus 500 000 € de bonus, rapporte L’Équipe. Arrivé chez les Blues à l’été 2023 en provenance d’Everton pour environ 4,5 millions, Samuels-Smith, international U19 anglais, va signer un contrat de 5 ans avec le club alsacien. Il avait déjà visité les installations de Strasbourg début juillet.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal rejoint le Torino

Après trois ans à Toulouse, Zakaria Aboukhlal (25 ans) a officiellement quitté le TFC pour rejoindre Torino. Malgré une première saison prometteuse, ses deux dernières années ont été marquées par des blessures. Le club italien a officialisé son transfert ce mardi, avec un contrat de quatre ans et un montant proche de 10 millions d’euros. Aboukhlal est désormais lié à Torino jusqu’en juin 2029.