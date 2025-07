Mercato : Saïmon Bouabré file à Neom SC, l’OM laissé sur le carreau

Nouveau coup de tonnerre sur le marché des jeunes talents : Saïmon Bouabré, ciblé par l’OM, s’apprête à rejoindre Neom SC en Arabie Saoudite. Un choix ambitieux alors que le club saoudien continue sa razzia de pépites françaises.

Saïmon Bouabré, de l’AS Monaco à la Saudi Pro League

Le jeune Saïmon Bouabré était dans le viseur de l’Olympique de Marseille, mais l’AS Monaco a accepté une offre venue d’Arabie Saoudite. À tout juste 19 ans, Saïmon Bouabré a trouvé un accord avec Neom SC sur la base d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire XXL, une avancée considérable pour un joueur qui compte moins de dix apparitions en Ligue 1. Ce transfert conforte la stratégie ambitieuse déployée par le club saoudien, récemment promu dans l’élite nationale, et illustre la capacité du championnat à attirer les nouveaux talents de la scène française. Retrouvez l’actualité mercato récente de Saïmon Bouabré et le transfert de Saïmon Bouabré vers le club saoudien Neom.

Un transfert à 10 millions d’euros qui bouleverse le marché

Le deal ne devrait plus tarder à être officialisé : Monaco va empocher 10 millions d’euros, plus de 2 millions de bonus, pour un joueur qui arrivait en fin de contrat. Pour Bouabré, c’est un saut dans l’inconnu et pour la Ligue 1, un nouveau signal d’alerte : la Saudi Pro League s’impose désormais comme une destination prisée, même pour les jeunes qui n’ont pas encore crevé l’écran au plus haut niveau. Le choix du joueur, séduit par le discours de Christophe Galtier côté Neom, donne une nouvelle ampleur à ce mercato d’été.

Une stratégie saoudienne : miser sur les jeunes à fort potentiel

Avec ce recrutement, Neom SC renforce encore sa politique de paris sur l’avenir. Le club a récemment attiré Nathan Zézé, mais aussi Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette, tous venus profiter du nouvel élan donné à la Saudi Pro League. Bouabré incarne la prochaine génération à surveiller. Sa progression en équipe de France U20, où il totalise déjà 12 sélections, confirme le flair des dirigeants saoudiens à repérer la jeunesse tricolore pleine d’avenir. Pour mieux comprendre cette dynamique, plongez dans le départ officiel de Saïd Benrahma de l’OL ou le transfert officiel de Saïd Benrahma vers Neom SC.

OM, Monaco, Ligue 1… Des enjeux immédiats et des regrets

Pour l’OM, c’est un échec sur la piste d’un joueur prometteur capable d’apporter dynamisme et créativité. Du côté de Monaco, ce transfert laisse certes un vide en attaque mais rapporte une somme non négligeable pour un joueur qui était en fin de contrat. Ce départ résonne aussi comme un avertissement pour la Ligue 1, confrontée à la concurrence croissante des clubs du Golfe : désormais, même les talents en devenir ne résistent plus à l’appel du grand large.

Neom, un projet séduisant qui attire les révélations de la Ligue 1

Après le choix controversé de Nathan Zézé pour l’Arabie Saoudite, la signature attendue de Bouabré confirme la nouvelle puissance d’attraction du promu saoudien. Avec des montants jamais vus pour de si jeunes profils et la perspective de progresser sous la houlette de Christophe Galtier, Neom SC poursuit sa mue express. La page monégasque se tourne pour Bouabré, et celle du football français s’enrichit d’un nouveau chapitre sur l’exode de ses espoirs.

Reste à suivre désormais l’intégration de Saïmon Bouabré dans le collectif saoudien, alors qu’un avenir audacieux s’ouvre à lui et aux autres talents partis chercher fortune et responsabilités au Moyen-Orient. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour juger la réussite de ce pari, aussi bien pour le joueur que pour la stratégie ambitieuse d’un club en pleine révolution.