RC Lens : le RCL dévoile son troisième maillot pour la saison 2025-2026

Le RC Lens vient de dévoiler son troisième maillot pour la saison 2025-2026.

Ce mercredi, le RC Lens a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2025-2026 en invitant ses supporters à le découvrir depuis le musée du Louvre-Lens. Ce maillot third, simple et épuré, abandonne les couleurs traditionnelles pour un design crème et des bandes dorées, inspiré des œuvres du Louvre. Après la tunique sang et or et noire et verte, le club artésien a donc dévoilé tous ses maillots pour la saison à venir. Ce nouveau maillot sera étrenné dès ce samedi, à l’occasion du match amical face à l’AS Roma.