ASSE - Grenoble : une première mauvaise nouvelle frappe Geoffroy-Guichard

Une première mauvaise nouvelle est tombée pour le match entre l’ASSE et Grenoble (samedi, 15h). Selon Le Progrès, les deux équipes ne pourront pas pleinement compter sur le soutien de leurs supporters lors de cette rencontre. D’un côté, les Verts seront privés du kop Sud, à huis clos après l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la dernière journée de la saison 2022-2023 face à Valenciennes (2-0, le 2 juin). De l’autre, le GF38 vient de voir le déplacement de son public limité à 250 par un communiqué de la préfecture de la Loire.



Grenoble amoindri chez ses supporters ?

« Ceux-ci (les supporters, NDLR) devront arriver exclusivement par bus ou minibus, et être escortés par les forces de l’ordre depuis le point de rendez-vous obligatoire fixé le samedi 5 août à 13 heures à l’aire de Saint-Romain-en-Gier (A47). En dehors de ce déplacement organisé, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Grenoble Foot 38 ou se comportant comme tel, ne pourra accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords, circuler ou stationner sur la voie publique dans les périmètres définis », précise la préfecture, justifiant cet encadrement par, notamment, « une forte rivalité entre les groupes de supporters stéphanois et grenoblois. » L’an dernier (2-2, le 1er octobre), le nombre de supporters grenoblois avait été limité à 500.

