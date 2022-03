ASSE : Gourna-Douath, ça prend forme !

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

La saison de Lucas Gourna est moins aboutie que celle de Mickaël Nadé. Mais à 18 ans, le jeune milieu de terrain est dans une bonne période lui aussi. Après avoir redynamisé l'équipe à son entrée en jeu à la mi-temps face à Metz (1-0), le benjamin du groupe pro a livré un bon match à Lille (0-0) où sa prestation a été saluée par Pascal Dupraz. « Lucas a été est costaud. Il a bien fait ce qui lui a été demandé. Il est juste et il pertinent tactiquement. Il avance très bien », a commenté le Savoyard, déjà élogieux envers le joueur avant le déplacement dans le Nord. « Il a de la maturité, sur le terrain et en dehors, avait-il en effet confié. Il percute. Il a encore des choses à corriger, ses appuis sont un peu trop lents, mais ça va venir. Il bosse comme un fou ! »

Camara : « C'est super de le voir progresser comme ça »

Et manifestement, le travail paye. Ce dont s'est félicité Mahdi Camara au stade Pierre Mauroy... « Lucas, c'est le petit jeune qui est énormément mature pour son jeune âge, a commenté le Martégal. Il progresse vraiment à vitesse grand V et c'est super de le voir progresser comme ça. On est tous très contents. Il sort vite sur le porteur et ça nous fait énormément de bien au milieu de terrain ». Des qualités également saluées par Bakary Sako, sur France Bleu. « Lucas progresse à chaque match, s'est réjoui l'ancien joueur des Wolves. Il s'améliore techniquement, physiquement, tactiquement. C'est un super joueur. Jouer autant à son âge, c'est déjà considérable. S'il garde la tête sur les épaules, il ira loin. Quand il jouer simple, c'est là qu'il est le meilleur. Il est puissant. C'est la plaque tournante du milieu, devant la défense. Il fait du bien. Il a un très gros potentiel ». Ce dont personne ne donnait. Et ce qu'il exprime de mieux en mieux. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le natif de Villeneuve Saint-Georges représente plus que jamais le joueur le plus bankable du club, et il ne s'y prendrait pas autrement pour attiser les convoitises. Cela tombe bien : l'ASSE aura encore besoin de renflouer ses caisses cet été pour pouvoir renforcer un effectif promis à une véritable saignée avec pas moins de 20 joueurs en fin de contrat, et non des moindres (Khazri, Boudebouz, Nordin, Kolo, Trauco, etc...).

